На альтернативной автодороге Север — Юг сошел оползень, из-за чего движение транспорта временно закрыто. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, сход горной массы произошел сегодня около 15.30 на 241,5 километра трассы.

На месте работают сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия № 24. Для расчистки дороги привлечена инженерная техника, начаты оперативные работы.

В Минтрансе призвали водителей соблюдать осторожность и безопасную дистанцию между автомобилями. Дополнительная информация о сроках открытия дороги будет сообщена позже.