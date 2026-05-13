Происшествия

Оползень перекрыл трассу Север — Юг, движение полностью остановлено

На альтернативной автодороге Север — Юг сошел оползень, из-за чего движение транспорта временно закрыто. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, сход горной массы произошел сегодня около 15.30 на 241,5 километра трассы.

На месте работают сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия № 24. Для расчистки дороги привлечена инженерная техника, начаты оперативные работы.

В Минтрансе призвали водителей соблюдать осторожность и безопасную дистанцию между автомобилями. Дополнительная информация о сроках открытия дороги будет сообщена позже.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/373705/
