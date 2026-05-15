Тайник с автоматом и пистолетами нашли на окраине Кара-Балты

На окраине Кара-Балты сотрудники ГКНБ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужб.

По его данным, в тайнике находились:

патроны калибра 7,62 миллиметра;

боеприпасы для гладкоствольного оружия;

патроны неустановленного калибра;

сигнальный пистолет Шпагина;

четыре пистолета неустановленных марок;

автомат АК-74.

Обстоятельства происхождения оружия и его возможные владельцы устанавливаются.

В ГКНБ не уточнили, были ли по данному факту задержаны подозреваемые.