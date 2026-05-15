23:26
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Происшествия

Тайник с автоматом и пистолетами нашли на окраине Кара-Балты

На окраине Кара-Балты сотрудники ГКНБ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужб.

По его данным, в тайнике находились:

  • патроны калибра 7,62 миллиметра;
  • боеприпасы для гладкоствольного оружия;
  • патроны неустановленного калибра;
  • сигнальный пистолет Шпагина;
  • четыре пистолета неустановленных марок;
  • автомат АК-74.

Обстоятельства происхождения оружия и его возможные владельцы устанавливаются.

В ГКНБ не уточнили, были ли по данному факту задержаны подозреваемые.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/374004/
просмотров: 1731
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
Гашиш и «Тропикамид» продавали в Оше. ГКНБ заявил о ликвидации наркосети
Чиновников айыл окмоту в Баткенской области поймали на раздаче земли
Экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова выпустили из СИЗО под домашний арест
Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Государству вернули 319 гектаров сельхозземель в Баткенской области
В соцсетях показали штурмового робота «Алабай». Что о нем известно
Чиновник с криминальным прошлым попался с оружием в Нарыне
Поймали с поличным. В Ноокате задержан военный комиссариата за вымогательство
Заместителя начальника отдела ГКНБ арестовали по делу о коррупции
Популярные новости
Массовая драка с&nbsp;участием мигрантов из&nbsp;Центральной Азии произошла в&nbsp;России Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
В&nbsp;Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и&nbsp;получил протоколы В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
В&nbsp;Иссык-Кульской области у&nbsp;мужчины нашли 109 кустов опийного мака и&nbsp;оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
15 мая, пятница
23:17
Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стран-участниц ОТГ Завершилось участие Садыра Жапарова в саммите глав стра...
23:16
На месте снесенных гаражей не будут строить многоэтажки, пообещал мэр Бишкека
22:45
В Бишкеке открывается выставка живописи и скульптуры «Гармония души»
22:24
Цена завышена. Мэрия Бишкека проводит оценку объектов, сносимых ради эстакады
22:02
В Бишкеке построят современный ипподромный комплекс на 20 тысяч зрителей