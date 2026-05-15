Происшествия

Канал контрабанды сильнодействующих препаратов пресечен на границе КР и РУз

Военнослужащие Пограничных войск СГБ Узбекистана в ходе оперативно-профилактических мероприятий по охране государственной границы пресекли крупный канал контрабанды сильнодействующих препаратов, пишет Podrobno.uz.

Инцидент произошел на ферганском участке узбекско-кыргызской границы.

При осмотре местности пограничники обнаружили 3 бесхозных мешка, которые были переправлены с территории соседней республики и оставлены неизвестными лицами. Внутри находилось 30 тысяч 660 единиц препарата «Регапен» и 925 флаконов «Тропикамида». Общая стоимость изъятой партии сильнодействующих лекарственных средств оценивается в 3 миллиарда 297 миллионов сумов (около 23 миллионов 700 тысяч сомов).

По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ» УК РУз. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс мер по установлению и задержанию владельцев незаконного груза.
