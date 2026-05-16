В Казахстане россиянку, обматерившую банки, арестовали на десять суток

В Казахстане россиянку, обматерившую банковскую систему страны, арестовали на десять суток.

Как сообщают местные СМИ, гражданка России отправлена под административный арест на десять суток за мелкое хулиганство.

«Установлено, что иностранная гражданка в общественном месте допустила использование нецензурной брани в грубой форме, чем нарушила общественный порядок и требования законодательства РК. Подобные действия фиксируются и не остаются без правовой оценки, независимо от статуса и личности правонарушителя», — говорится в сообщении департамента полиции Алматы.

Поводом для разбирательства стал ролик в соцсетях, в котором девушка описала процесс оформления документов в казахстанских инстанциях с использованием нецензурной лексики. Кроме того, она заявила, что «почувствовала себя узбеком в Москве».

Поведение россиянки вызвало широкий общественный резонанс. Комментаторы требовали наказать ее и депортировать из страны.