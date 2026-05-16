Происшествия

Дональд Трамп объявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»

Глава Белого дома объявил о ликвидации одного из лидеров террористов «Исламского государства» Абу-Билала аль-Минуки.

Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов и Нигерии провели операцию по ликвидации «самого активного террориста в мире».

Он уточнил, что речь идет о втором командире ИГ.

«Абу-Билал аль-Минуки, второй командир ИГИЛ в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он мало что знал, что у нас есть источники, которые держат нас в курсе того, что он делает», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

По его словам, после ликвидации глобальная деятельность террористической организации значительно сократилась.

В «тщательно спланированной и очень сложной миссии» участвовали военные США и Нигерии, написал Дональд Трамп.

В 2023 году власти Соединенных Штатов внесли Абу-Билала аль-Минуки в список глобальных террористов особого значения (SDGT).
