Дело 75. Адвокаты просили рассекретить дело и сделать процесс открытым

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения задержанным по так называемому «письму 75» и перевести их под домашний арест. Также защита просила рассекретить материалы дела и сделать процесс открытым. Об этом стало известно на закрытом слушании в Первомайском райсуде Бишкека.

Читайте по теме Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено

Суд эти ходатайства отклонил.

На заседание не доставили Бекболота Талгарбекова. Также в суд не пришел Камчыбек Ташиев. Курманкул Зулушев и Нурланбек Тургунбек уулу прибыли.

Следующее заседание назначено на 21 мая.

Напомним, президент Садыр Жапаров ранее заявлял, что возможную причастность Камчыбека Ташиева к «письму 75» должны установить следствие и суд. Экс-главу ГКНБ обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.