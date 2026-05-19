В городе Ош суд прекратил дело в отношении журналистки из-за поста о сапогах

Фото из архива . В Оше суд прекратил дело в отношении журналистки из-за поста о сапогах

Судебные органы поставили точку в разбирательстве вокруг публикации журналистки Гульназ Абылкасымовой. Об этом она сама сообщила 24.kg.

По ее словам, суд отменил протокол о правонарушении и полностью прекратил производство по делу.

Напомним, поводом для разбирательства стал пост журналистки в Facebook. В нем она в ироничной форме прокомментировала передачу резиновых сапог сотрудникам гражданской защиты МЧС в качестве помощи от предпринимательницы и экс-кандидата в депутаты Айзирек Семетей кызы. Гульназ Абылкасымова отметила, что на фоне заявлений о развитии страны хвастаться обычной обувью от спонсоров — «совсем не дело», и предложила отдать ведомству «те самые три тонны золота».

После публикации Айзирек Семетей кызы обратилась в милицию. В отношении журналистки был составлен протокол по статье 107-1 Кодекса о правонарушениях КР (клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации или в сети интернет).

Однако суд, изучив материалы, отменил данный протокол и прекратил дело.

Ранее юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркивали, что в действиях журналистки нет состава правонарушения. Эксперты отмечали, что публикация не содержала заведомо ложных фактов, а являлась оценочным мнением и критикой. Согласно статье 31 Конституции Кыргызстана, каждый имеет право на свободу выражения мнения. Кроме того, по постановлению Пленума Верховного суда, публичные лица (в данном случае экс-кандидат в парламент) открыты для общественной критики, и границы дозволенного в их отношении значительно шире.