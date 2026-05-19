18:21
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Происшествия

В городе Ош суд прекратил дело в отношении журналистки из-за поста о сапогах

Фото из архива . В Оше суд прекратил дело в отношении журналистки из-за поста о сапогах

Судебные органы поставили точку в разбирательстве вокруг публикации журналистки Гульназ Абылкасымовой. Об этом она сама сообщила 24.kg.

По ее словам, суд отменил протокол о правонарушении и полностью прекратил производство по делу.

Напомним, поводом для разбирательства стал пост журналистки в Facebook. В нем она в ироничной форме прокомментировала передачу резиновых сапог сотрудникам гражданской защиты МЧС в качестве помощи от предпринимательницы и экс-кандидата в депутаты Айзирек Семетей кызы. Гульназ Абылкасымова отметила, что на фоне заявлений о развитии страны хвастаться обычной обувью от спонсоров — «совсем не дело», и предложила отдать ведомству «те самые три тонны золота».

Читайте по теме
В Оше на журналистку подали заявление из-за поста о сапогах. Комментарий юриста

После публикации Айзирек Семетей кызы обратилась в милицию. В отношении журналистки был составлен протокол по статье 107-1 Кодекса о правонарушениях КР (клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации или в сети интернет).

Однако суд, изучив материалы, отменил данный протокол и прекратил дело.

Ранее юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркивали, что в действиях журналистки нет состава правонарушения. Эксперты отмечали, что публикация не содержала заведомо ложных фактов, а являлась оценочным мнением и критикой. Согласно статье 31 Конституции Кыргызстана, каждый имеет право на свободу выражения мнения. Кроме того, по постановлению Пленума Верховного суда, публичные лица (в данном случае экс-кандидат в парламент) открыты для общественной критики, и границы дозволенного в их отношении значительно шире.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/374471/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Дело 75. Адвокаты просили рассекретить дело и сделать процесс открытым
После начала суда по делу Ташиева кыргызстанцев призвали к единству
Экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова выпустили из СИЗО под домашний арест
В Оше на журналистку подали заявление из-за поста о сапогах. Комментарий юриста
Папа Римский Лев XIV заявил о росте угроз журналистам в День свободы прессы
Суды переходят на СМС: участников процессов будут уведомлять онлайн
Заместителя начальника отдела ГКНБ арестовали по делу о коррупции
14 лет тюрьмы. Экс-главе Федерации кок-бору вынесли приговор
Главу Red Petroleum выпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения
В Кыргызстане изменили порядок восстановления дееспособности через суд
Популярные новости
Чиновников Минприроды КР&nbsp;задержали при получении взятки Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
ГКНБ взялся за&nbsp;сторонников &laquo;Йакын-Инкар&raquo;. Проводит профилактические беседы ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
В&nbsp;Чуйской области школьники заставили мальчика целовать интимные места В Чуйской области школьники заставили мальчика целовать интимные места
Бизнес
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
19 мая, вторник
18:18
Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будущее туризма в стране Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будуще...
18:02
Станция юных техников в Бишкеке: идут отделочные и фасадные работы
17:49
В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил 280 миллиардов сомов
17:47
В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей
17:30
В природном парке «Беш-Таш» в Таласской области построят канатную дорогу