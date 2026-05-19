В Таласе шестиклассница подвергалась насилию со стороны отчима

Во время встречи с полномочным представителем президента в Таласской области Эрматом Джумаевым житель села Ак-Добо Бакай-Атинского района Бекболсун Алымбаев рассказал о насилии в отношении своей внучки и конфликте, произошедшем после суда над обвиняемым.

По словам мужчины, ученица 6-го класса подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима в то время, когда ее мать находилась на работе. Как сообщил дедушка девочки, Бакай-Атинский районный суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы.

Однако после судебного заседания, утверждает Алымбаев, возник новый конфликт. По его словам, сестра осужденного отправила его дочери сообщение с текстом «умри», а затем возле здания суда произошла потасовка.

«Она схватила мою дочь за волосы, а потом сама написала заявление в милицию. Сначала экспертиза не выявила травм, но позже в Бишкеке дочери выдали заключение о переломе носа», — рассказал он.

Начальник Бакай-Атинского районного отдела внутренних дел Тайырбек Марипбай уулу подтвердил, что заявления зарегистрированы от обеих сторон.

«Материалы находятся на стадии следствия. Экспертиза одной стороны уже готова, ожидаются результаты второй стороны», — сообщил он.