Происшествия

В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей

В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей. Об этом на встрече с полномочным представителем президента в Чуйской области сообщила местная жительница.

По ее словам, представители гороно знают о ситуации, но не принимают мер — директора школ не уволены и продолжают работать.

«Было бы хорошо, если бы вы дали оценку произошедшему», — сказала женщина.

По словам представителя гороно, по результатам проверок директора одной из школ уволили. По остальным следствие продолжается.

Полпред Элкинбек Аширбаев подчеркнул, что на представителях гороно лежит моральная ответственность за происходящее в общеобразовательных организациях. «Если такое в школе происходит, какое будущее у детей?» — заметил он.

В апреле 2026 года сообщалось, что в Токмоке учителя подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. По данным милиции, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый задержан на два месяца. По информации городского отдела образования, учителя уволили, директор школы после случившегося находился на больничном.
