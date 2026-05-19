В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей. Об этом на встрече с полномочным представителем президента в Чуйской области сообщила местная жительница.
По ее словам, представители гороно знают о ситуации, но не принимают мер — директора школ не уволены и продолжают работать.
«Было бы хорошо, если бы вы дали оценку произошедшему», — сказала женщина.
Полпред Элкинбек Аширбаев подчеркнул, что на представителях гороно лежит моральная ответственность за происходящее в общеобразовательных организациях. «Если такое в школе происходит, какое будущее у детей?» — заметил он.
В апреле 2026 года сообщалось, что в Токмоке учителя подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. По данным милиции, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Подозреваемый задержан на два месяца. По информации городского отдела образования, учителя уволили, директор школы после случившегося находился на больничном.