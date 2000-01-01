Сама Тлеухор Бошумова практически всю свою жизнь отдала авиации. В 1964 году она решила поступить в летное училище на курсы бортпроводников. Но ей сказали, что набор окончен, и предложили для начала стать диктором. Позже обещали перевести в стюардессы. Так Тлеухор Бошумова стала первым диктором гражданской авиации. Именно она первой на борту воздушного лайнера в 1964 году стала объявлять информацию для пассажиров на кыргызском языке.



В 1965 году она все же «перевелась летать» и стала стюардессой. Всего в небе провела 17 лет, налетав более 20 тысяч часов. В общей сложности Тлеухор Бошумова отдала авиации более 50 лет.

