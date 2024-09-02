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Спорт

Игрок отечественной сборной подписал контракт с ФК «Лапи» Суперлиги Косова

Полузащитник отечественной сборной по футболу Бекназ Алмазбеков подписал контракт с футбольным клубом «Лапи» Суперлиги Косова, сообщил в социальных сетях Кыргызский футбольный союз

Отметим, что футбольный клуб «Лапи» в Суперлиге прошлого года 21 раз одержал победу, 8 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл. Таким образом, он занял вторую позицию Суперлиги.

В сентябре 2023-го Бекназ Алмазбеков подписал профессиональный контракт с «Галатасараем» из Турции. Он был рассчитан до конца сезона 2025-2026 года.
Ссылка: https://24.kg./sport/303777/
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