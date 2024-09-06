ВИК-2024. Акылбек Жапаров проводил сборную Кыргызстана в Астану

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии проводов национальной сборной команды Кыргызстана на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане (Казахстан) 8-14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Читайте по теме Защита животных. На Играх кочевников в кок бору будет использоваться муляж

«Сегодня мы провожаем наших спортсменов на V Всемирные игры кочевников — мероприятие, которое объединяет традиции, культуру и спортивный дух народов мира. Эти игры представляют собой уникальную площадку, где встречаются традиции и современность, демонстрируя миру силу духа, единство и уважение к историческим корням», — сказал Акылбек Жапаров.

Он напомнил, что именно в КР впервые организовали Всемирные игры кочевников.

Глава кабмина вручил Государственный флаг капитану сборной команды Мирлан уулу Бактияру, пожелав спортсменам больших успехов на предстоящих соревнованиях.