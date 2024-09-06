Паралимпиада-2024. Дзюдоист из Кыргызстана уступил в первой схватке

Кыргызстанец Маматибраим Суранов проиграл первую схватку по дзюдо на Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В весовой категории до 73 килограммов в 1/16 финала наш соотечественник уступил спортсмену из Узбекистана Шохруху Мамедову — 1:10.

Отметим, на Паралимпийских играх уже выступили незрячая бегунья Гулназ Жузбаева с гайдом Юлией Фернас и триатлонистка Айтунук Жоомарт кызы с гайдом Ангелиной Блиндул. 8 сентября предстоит это сделать Миргуль Болоталиевой (пауэрлифтинг).