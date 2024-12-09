Международная федерация бокса вручила Мунарбеку Сейитбек уулу $50 тысяч

Международная федерация бокса (IBA) вручила кыргызстанскому боксеру Мунарбеку Сейитбек уулу $50 тысяч за второе место на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, Мунарбек Сейитбек улуу — серебряный призер этих Игр в весовой категории до 57 килограммов.

Ранее IBA сообщила, что за продемонстрированный результат Мунарбек Сейитбек уулу получит призовые. Уточнялось, что серебряный призер олимпийского турнира по боксу получит $25 тысяч, еще $25 тысяч будут распределены между тренером и Федерацией бокса Кыргызстана.

В Дубае вчера прошел форум IBA, на котором призерам Игр в Париже вручили обещанные денежные сертификаты.

Мунарбеку Сейитбек уулу 28 лет, он родом из Узгенского района Ошской области. Начал заниматься боксом в восьмилетнем возрасте. Окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета.