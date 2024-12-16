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Спорт

Сергей Пучков из Украины стал главным тренером молодежной сборной КР по футболу

Сергей Пучков из Украины стал главным тренером молодежной сборной Кыргызстана по футболу. Об этом сообщил сайт Кыргызского футбольного союза.

КФС
Фото КФС. Сергей Пучков

Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с игроками молодежной сборной КР (U-20) и представил им нового главного тренера команды.

Согласно решению Кыргызского футбольного союза, новым главным тренером молодежной сборной назначен украинский специалист Сергей Пучков. Ранее он был главным тренером клуба «Мурас Юнайтед».

Отмечается, что после завершения игровой карьеры Сергей Пучков продолжил работать в футболе в качестве тренера и был удостоен звания заслуженного тренера Украины.

«Соглашение с новым тренером рассчитано на один год. Под руководством Сергея Пучкова молодежная сборная Кыргызстана будет участвовать в Кубке Азии, который пройдет в феврале 2025 года. Подготовка к турниру начнется в ближайшие дни на тренировочном сборе в Иссык-Кульской области», — говорится в сообщении.

Сергей Пучков — советский и украинский футболист, защитник. Известен по выступлениям за футбольный клуб «Днепр» (Днепропетровск). Чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. После завершения активной карьеры игрока стал футбольным тренером. Заслуженный тренер Украины.
Ссылка: https://24.kg./sport/314291/
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