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Спорт

Реабилитацию футболистам сборной Кыргызстана будет проводить волонтер из Японии

Реабилитацию футболистам сборной Кыргызстана в случае получения травм будет проводить физиотерапевт-волонтер из Японии. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

КФС
Фото КФС. Шимицу Норияку будет оказывать помощь в реабилитации футболистов Кыргызстана

Вице-президент КФС Нурдин Букуев встретился с японским волонтером Шимицу Норияку, прибывшим в рамках программы JICA.

Японский специалист начнет работу согласно двухлетнему контракту в Национальной футбольной академии в качестве физиотерапевта. Помимо этого, он будет сотрудничать с национальной сборной командой.

Шимицу Норияку будет оказывать помощь в реабилитации спортсменов, разработке программ для предотвращения травм во время тренировок и соревнований, а также в применении методик тейпирования и оказании первой медицинской помощи при травмах.

Отмечается, что он с 2018 года работает физиотерапевтом в различных клиниках и футбольных клубах Японии.
Ссылка: https://24.kg./sport/314671/
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