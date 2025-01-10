Определились чемпионы Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом сообщает федерация борьбы КР в соцсетях.

Лучшими в своих весовых категориях стали:

Улан Муратбек уулу — 55 кг;

Акыл Сулайманов — 60 кг;

Доолотбек Чойбеков — 63 кг;

Раззак Бейшекеев — 67 кг;

Ырыскелди Хамзаев — 72 кг;

Ырыскелди Максатбек уулу — 77 кг;

Бекзат Орункул уулу — 82 кг;

Асан Жанышов — 87 кг;

Мелис Айтбеков — 97 кг;

Мурат Рамонов — 130 кг.

Сегодня в Бишкеке проходит чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе.

Как сообщили в дирекции олимпийского спорта, по результатам соревнований будет определен состав национальной сборной Кыргызстана для участия в международных турнирах.