Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE Танг Каем

Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE в полулегком весе Танг Каем. Об этом сообщается на сайте ONE Championship.
Однако Акбар Абдуллаев не получил пояс победителя, потому как 10 января при взвешивании выяснилось, что он не укладывается в вес и был оштрафован.
«Претендент, который находился на пятой строчке полулегкого дивизиона, с самого начала захватил инициативу и одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде в бою в промежуточном весе 156,75 фунта (71,16 килограмма) в рамках турнира ONE Fight Night 27: Танг против Абдуллаева. Турнир прошел на легендарном стадионе Люмпини в Бангкоке (Таиланд)», — говорится в сообщении.
«У нас не было конкретного плана на бой. Я просто собирался делать то, что всегда делаю: давить на соперника, доминировать в бою и контролировать ситуацию. После первого раунда я увидел в глазах Танг Кая, что я смогу его победить. На самом деле я всегда нацелен на победу. Я никогда не выхожу на бой, не зная, что выиграю. Поэтому я этого ожидал», — сказал после победы Акбар Абдуллаев.
Он также отметил, что в случае реванша соперника готов выйти на поединок снова.
Кыргызстанец также обратился к своим фанатам.
«Три года назад я работал курьером в Москве, доставлял торты через службу доставки. Я бы никогда не подумал, что буду здесь и сейчас. Поэтому хочу сказать: ставьте цели, не сдавайтесь. Продолжайте двигаться вперед. Я не из богатой семьи, у меня не было спонсоров или старших братьев, которые поддерживали бы меня. Можно сказать, что я сам себя сделал. И, хотя сегодня мы не забрали пояс, это не главное. Мы все равно сделали все, что могли, и улучшили свои перспективы. Так что никогда не сдавайтесь. Ставьте цели и идите к ним», — добавил он.
ONE Championship — это многонациональный промоушен спортивных единоборств, основанный 14 июля 2011 года Чатри Ситьодтонгом и Виктором Цуем.
Изначально соревнования ONE были сосредоточены на смешанных боевых искусствах (ММА), но с тех пор они включили в себя поединки по муай-тай, кикбоксингу и сабмишн-грэпплингу.
В 2024-м Forbes оценил ONE Championship в $1,3 миллиарда, что сделало его четвертым по стоимости промоушеном боевых видов спорта после UFC, WWE и AEW.