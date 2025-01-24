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Спорт

Казахстанский футболист перейдет в «Челси» за 4,3 миллиона евро

Дастан Сатпаев, 16-летний нападающий алматинского футбольного клуба «Кайрат», перейдет в лондонский «Челси» за рекордные 4,3 миллиона евро. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

из Instagram Фабрицио Романо
Фото из Instagram Фабрицио Романо

По словам журналиста, спортсмен присоединится к клубу в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет. Дастан подпишет контракт на пять лет с опцией продления на один год.

Ранее российский футбольный инсайдер Иван Карпов собщил, что Дастаном интересовались несколько клубов, включая «Зенит», «РБ Зальцбург», «Байер», «Бенфика» и «Реал Сосьедад».

«Устойчивый интерес к Дастану проявлял «Зенит», с которым у Кайрата тесные отношения. Правда, алматинцы стремились продать воспитанника именно в Европу, а не в Россию», — написал Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Справка 24.kg

Дастан Сатпаев дебютировал в «Кайрате» в 15 лет. За 2024 год футболист забил 19 голов в 12 матчах и сделал 7 результативных передач. Он двукратный чемпион QJ League (юношеская лига Казахстана по футболу) и обладатель звания лучшего игрока 2024 сезона. 

До Дастана Сатпаева самой дорогой сделкой в истории Казахастана был переход футболиста Нуралы Алипа из «Кайрата» в «Зенит» за 2 миллиона евро в 2022 году.
Ссылка: https://24.kg./sport/317874/
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