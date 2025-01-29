Кыргызстанцы примут участие в международном турнире по борьбе хапсагай

Кыргызстанцы примут участие в международном турнире «Ханалас хапсагая», который пройдет 1-2 февраля в Якутске. Об этом сообщает Министерство спорта Республики Саха в соцсетях.

На турнир приедут борцы из Кыргызстана, России, Азербайджана, Беларуси, Индии, Ирана, Монголии, Узбекистана, Китая и Грузии.

Призовой фонд — 6 миллионов рублей.

Хапсагай — традиционная якутская борьба вольного стиля с захватами руками за любую часть одежды и тела. Целью схватки является вынуждение соперника коснуться земли третьей точкой. Слово «хапсагай» в дословном переводе с якутского языка означает «проворный», «ловкий», «быстрый».