У чемпиона Кыргызстана по футболу «Абдыш-Аты» новый главный тренер

У чемпиона Кыргызстана по футболу команды из Канта «Абдыш-Ата» новый главный тренер. Об этом сообщили в клубе.

Главным тренером стал 42-летний специалист из Черногории Владимир Вуйович. Он будет руководить подготовкой игроков к сезону-2025.

Фото футбольного клуба «Абдыш-Ата» . У команды из Канта «Абдыш-Аты» новый главный тренер Владимир Вуйович

Владимир Вуйович ранее выступал на профессиональном уровне. Начал профессиональную карьеру в клубе «Могрен». Позже играл за сербский «Белград», черногорские «Петровац», «Сутьеска» и македонскую «Победу». Зимой 2006 года перешел в симферопольскую «Таврию», но не провел ни одного матча.

Летом перешел в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. После снова играл за «Могрен». Зимой 2008-го перешел в российскую «Луч-Энергию» из Владивостока. В чемпионате РФ дебютировал 16 марта 2008 года в матче против «Москвы». В ноябре 2008-го оказался в венгерском клубе «Вашаш». В чемпионате Венгрии провел десять матчей и забил один гол. Летом 2009 года снова перешел в «Могрен».

Принял участие в историческом первом матче сборной Черногории 24 марта 2007-го против сборной Венгрии (2:1). В этом же году провел два товарищеских матча против Японии (2:0) и Колумбии (1:0).

Тренерский опыт: Ливанская лига, Премьер-лига России, Индонезия, Сербская лига.

Напомним, что в сезоне-2024 «Абдыш-Ату» тренировал узбекский специалист Ислом Ахмедов. Клуб в третий раз стал чемпионом кыргызской Премьер-лиги.