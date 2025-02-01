Эльнура Осмоналиева стала вице-президентом Ассоциации женского футбола КР

Эльнура Осмоналиева стала вице-президентом Ассоциации женского футбола Кыргызстана. Об этом сообщили в организации.

Фото Ассоциации женского футбола КР. Эльнура Осмоналиева стала вице-президентом организации

Напомним, с 2020 года президентом Ассоциации женского футбола является Салтанат Эгембердиева. Айдана Оторбаева — первый вице-президент.

Эльнура Осмоналиева — кинорежиссер, член Союза кинематографистов КР, директор ОФ «Билимкана», президент Федерации КР по олимпийской стрельбе из лука. Она также успешный бизнес-девелопер.

Ассоциация женского футбола — спортивная организация, осуществляющая контроль и управление соревнованиями по футболу среди женских команд.