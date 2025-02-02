«Благодарю Всевышнего». Айсулуу Тыныбекова поделилась кадрами медового месяца

Одна из самых известных кыргызстанских спортсменок Айсулуу Тыныбекова, недавно вышедшая замуж, опубликовала в соцсетях видео. В начале ролика она запечатлена в горнолыжной экипировке, а затем уже на побережье. На кадрах видны пальмы, море, а сама спортсменка запечатлена в легком платье.
Публикацию она сопроводила словами: «Благодарю Всевышнего за такую жизнь».
Поклонники предполагают, что спортсменка находится в романтическом путешествии после свадьбы.
Напомним, 15 января в Бишкеке состоялась ее свадьба с Бакбергеном Аттокуровым.