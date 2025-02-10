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Спорт

Турнир в Бишкеке внесен в список квалификационных к чемпионату мира по конкуру

Этапы Кубка мира в Ташкенте и Бишкеке внесены в список квалификационных турниров к чемпионату мира по конкуру. Об этом сообщается на сайте-агрегаторе конных новостей.

Международные турниры, которые ежегодно проходят весной на территории евразийского пространства, позволят представителям региона получить квалификации не только к финалу Кубка, но и к чемпионату мира по конкуру, который пройдет в Аахене 18-23 августа 2026 года.

Для получения права выступить в Аахене спортсменам необходимо завершить первые гиты трех квалификационных гран-при, набрав не более 4 штрафных очков.

Сообщается, что турнир в Бишкеке пройдет 14-18 мая 2025-го.
Ссылка: https://24.kg./sport/319375/
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