Сборная Кыргызстана обыграла Таджикистан на женском чемпионате CAFA по футзалу

Женская сборная Кыргызстана обыграла команду Таджикистана во втором туре чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) в Душанбе. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Матч завершился со счетом 3:0.

Голами отличилась Кенжебубу Ырысбек кызы, Айжан Боронбекова, Назик Кумушбек кызы.

Лучшим игроком встречи названа Айжан Боронбекова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Central Asian Football Association (@cafassociation)

В другом матче дня сборная Узбекистана обыграла Туркменистан (6:3).

В первом туре женская сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью с командой Туркменистана. Кыргызстанки по итогам первого дня занимали второе место.