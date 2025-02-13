Азиада. Сборная Кыргызстана по биатлону заняла шестое место в эстафете

Сборная Кыргызстана по биатлону заняла шестое место на зимних Азиатских играх в Харбине (Китай). Об этом сообщается на сайте соревнований.

КР представляли Артур Сапарбеков, Элдар Кадыров, Муса Рахманберди уулу и Нурислам Жумалиев.

Наша команда завершила дистанцию за 1 час 47 минут 29 секунд.

Победителями стали представители Японии, второе место у Казахстана. Бронзу завоевали спортсмены из КНР.

Напомним, в Китае 7-14 февраля проходят IX зимние Азиатские игры. Сборная Кыргызстана представлена в состязаниях по биатлону, лыжам, фигурному катанию, хоккею и керлингу.