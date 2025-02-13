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Спорт

Азиада. Какие места заняли спортсмены из Кыргызстана

За день до окончания соревнований спортсмены из Кыргызстана завершили выступление на зимних Азиатских играх в Харбине (Китай). Об этом сообщается на сайте Азиады.

Сборная КР была представлена в состязаниях по биатлону, лыжам, фигурному катанию, хоккею и керлингу.

В 2025 году команда осталась без медалей.

Отметим, за всю историю на зимней Азиаде у кыргызстанцев была лишь одна награда — бронза, завоеванная в Алматы в 2011-м сборной по хоккею с мячом.

Надежда на медаль

Сборная Кыргызстана по хоккею успешно прошла групповой этап турнира. Она заняла первое место в группе В с 8 очками.

Наши хоккеисты забили 49 голов, пропустили 10. В матче с Бахрейном сборная одержала самую крупную победу в своей истории — 29:0.

В рейтинговом туре команда в овертайме обыграла соперников из Гонконга — 6:5.

К сожалению, в четвертьфинале сборная КР потерпела самое крупное поражение в своей истории — со счетом 0:20.

В итоге наша команда заняла седьмое место.

Отметим, завтра в финале встретятся сборные Казахстана и Японии, в матче за бронзу сыграют Республика Корея и КНР.

Лыжи и винтовки

В горнолыжном спорте Кыргызстан представляли шесть спортсменов. Лучшим стал участник Олимпийских игр Евгений Тимофеев, который занял итоговое 18-е место.

Слалом, женщины:

  • 22-е место — Альбина Ибрагимова;
  • 26-е место — Самира Аматова;
  • Арина Шабанова не смогла финишировать во второй попытке.

Слалом, мужчины:

  • 18-е место — Евгений Тимофеев;
  • 21-е место — Насыр Хуров;
  • Денис Конюхов не смог финишировать в первой попытке.

Медалистами стали представители Японии и Республики Корея.

В составе сборной КР по лыжным гонкам выступили восемь спортсменов. Лучший результат показал Артур Сапарбеков. На дистанции 10 километров вольным стилем у него 20-е место.

Спринт, мужчины:

  • 20-е место — Артур Сапарбеков;
  • 22-е место — Тариэль Жаркымбаев;
  • 26-е место — Муса Рахманберди уулу.

Спринт, женщины:

  • 25-е место — Диана Таалайбекова.

Фристайл, 5 километров, женщины:

  • 26-е место — Антонина Борисенко;
  • 28-е место — Диана Таалайбекова;
  • 32-е место — Мадина Саралаева.

Фристайл, 10 километров, мужчины:

  • 20-е место — Артур Сапарбеков;
  • 24-е место — Муса Рахманберди уулу;
  • 26-е место — Элдар Кадыров;
  • 33-е место — Тариэль Жаркымбаев.

В биатлоне состоялись соревнования в спринтерской гонке среди женщин на 7,5 километра, где на старт вышли 26 спортсменок.

От Кыргызстана выступали три спортсменки. Лучший результат показала Диана Таалайбекова, допустившая пять промахов из десяти.

  • 22-е место — Диана Таалайбекова;
  • 23-е место — Антонина Борисенко;
  • 26-е место — Мадина Саралаева.

Золотую медаль выиграла Екатерина Аввакумова из России, выступающая за Корею. Серебро и бронза у спортсменок из Китая.

Среди мужчин на дистанции 10 километров лучшим среди кыргызстанцев стал Артур Сапарбеков с тремя промахами.

  • 19-е место — Артур Сапарбеков;
  • 21-е место — Муса Рахманберди уулу;
  • 24-е место — Элдар Кадыров;
  • 27-е место — Нурислам Жумалиев.

Отметим, золото и серебро в этой дисциплине у казахстанских спортсменов.

Мужская сборная КР выступила в эстафетной гонке 4×7,5 километра. Биатлонисты из нашей страны заняли шестое место из семи.

Дебютанты

Впервые в Азиаде приняла участие сборная Кыргызстана по керлингу.

В турнире смешанных пар Исхак Абыкеев и Керемет Асанбаева стартовали с победы над Катаром, но после этого проиграли четыре встречи подряд и не смогли выйти в четвертьфинал.

Они заняли итоговое девятое место.

Золотую медаль завоевали спортсмены из Японии. Вторыми стали представители Республики Корея, третьими — Китая.

В турнире среди мужских команд у сборной КР четыре проигрыша на групповом этапе.

Айбек Асаналиев, Исхак Абыкеев, Бексултан Мырзалиев и Мухамед Дасифу заняли девятое место из 11.

Фигурное катание

В фигурном катании Кыргызстан представляла Дарья Снеговская.

Состязания одиночников начались с короткой программы. Из 25 спортсменок кыргызстанка заняла 12-е место (40,21 балла) и вышла в финал.

После произвольной программы с 66,6 балла Дарья Снеговская оказалась на 17-м месте.

Первой стала спортсменка из Кореи, второе и третье места — у представительниц Японии.

Успехи соседей

В IX Азиатских играх приняли участие более 1,2 тысячи спортсменов из 34 стран и регионов Азии.

Стоит отметить, что за день до окончания соревнований сборная Казахстана занимает четвертую позицию в общекомандном зачете с тремя золотыми, восемью серебряными и семью бронзовыми наградами.

У сборной Узбекистана одна золотая медаль в фигурном катании. Она расположилась на пятом месте.

Возглавляет рейтинг КНР с 32 золотыми наградами.
Ссылка: https://24.kg./sport/319876/
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