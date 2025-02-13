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Спорт

«Стальной» Булатик. Антонина Шевченко показала видео с шестимесячным сыном

Кыргызстанка Антонина Шевченко, представительница муай-тай и смешанных единоборств, в соцсетях показала видео с сыном.

««Стальной» Булатик Шевченко, 6 месяцев. Упражнение — тележка», — написала она под роликом.

Напомним, Антонина Шевченко стала мамой в сентябре 2024 года. Сына назвали Булат-Лео.

Антонина Шевченко — профессиональная спортсменка из Кыргызстана, выступающая в смешанных единоборствах и муай-тай. В ночь на 10 июля 2024 года в рамках турнира UFC Vegas 58 она победила опытную американку Кортни Кейси. После этого спортсменка посвятила себя карьере пилота.
Ссылка: https://24.kg./sport/319896/
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