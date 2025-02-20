Кубок четырех наций. Футболистки из Кыргызстана уступили Мьянме

Женская сборная Кыргызстана по футболу сыграла второй матч на Кубке четырех наций, который проходит в Катманду (Непал) 17-26 февраля. Его можно посмотреть на YouTube-канале.
Встреча с командой из Мьянмы закончилась со счетом 5:0 в пользу соперниц.
Напомним, ранее сборная КР уступила команде Непала.
23 февраля состоится матч Кыргызстан — Ливан.
В турнире принимают участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала. Согласно регламенту, матчи пройдут в один круг, а команды, занявшие первое и второе места, встретятся в финале.
Национальная сборная КР участвует в турнире с целью подготовки к отборочным матчам Кубка Азии 2026 года.