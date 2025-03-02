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Спорт

Кыргызстанские борцы завоевали золото, два серебра и бронзу турнира в Албании

В Тиране продолжается рейтинговый турнир по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

Накануне кыргызстанцы завоевали золото, серебро и бронзу.

Раззак Бейшекеев (до 67 килограммов) победил Валентина Петика из Молдовы и завоевал золотую медаль.

В весовой категории до 76 килограммов Айпери Медет кызы завоевала серебряную медаль, уступив в финале сопернице из США Даймонд Гилфорд со счетом 1:2.

Борец греко-римского стиля Доолотбек Чойбеков (до 63 килограммов) уступил в финале Керему Камалу из Турции и завоевал серебряную медаль.

В той же весовой категории Баяман Апилов занял третье место.
Ссылка: https://24.kg./sport/321495/
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