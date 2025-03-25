Во время футбольного матча между сборными Кыргызстана и Катара общественный порядок будут обеспечивать 3 тысячи сотрудников милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, сегодня, 25 марта, на стадионе имени Долона Омурзакова состоится матч третьего раунда отборочного этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между командами КР и Катара. Игра начнется в 19.45.

С 12.00 до 20.00 перекроют для движения авто отрезок улицы Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

ГУВД столицы просит всех болельщиков с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за два часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион. Запрещается пронос на территорию стадиона стеклянной и пластиковой тары и пиротехнических изделий.