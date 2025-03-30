Чемпионат Азии по борьбе. Орозобек Токтомамбетов выиграл серебряную медаль

Кыргызстанец Орозобек Токтомамбетов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе, проходящем в Аммане (Иордания). Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

В финале в весовой категории до 74 килограммов он проиграл представителю Казахстана — 1:2.

Отметим, Нуркожа Кайпанов — действующий чемпион мира в весе до 70 килограммов.

Ранее Орозобек Токтомамбетов был сильнее представителей Китая, Южной Кореи и Узбекистана.

Напомним, накануне кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал золотую медаль