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Спорт

Чемпионат Азии по борьбе. Орозобек Токтомамбетов выиграл серебряную медаль

Кыргызстанец Орозобек Токтомамбетов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе, проходящем в Аммане (Иордания). Об этом сообщает сайт Объединенного мира борьбы.

В финале в весовой категории до 74 килограммов он проиграл представителю Казахстана — 1:2.

Отметим, Нуркожа Кайпанов — действующий чемпион мира в весе до 70 килограммов.

Ранее Орозобек Токтомамбетов был сильнее представителей Китая, Южной Кореи и Узбекистана.

Напомним, накануне кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал золотую медаль
Ссылка: https://24.kg./sport/324405/
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