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Спорт

Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса WBC

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол освободил титул WBC. Об этом глава WBC Маурисио Сулейман написал в своих соцсетях.

«Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола с такими нелепыми аргументами, что я предпочел бы их даже не обсуждать, в котором сообщается, что Дмитрий Бивол решил отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Мы желаем Биволу успехов и настоящим подтверждаем, что Давид Бенавидес является новым чемпионом мира WBC в полутяжелом весе», — написал он.

Дмитрий Бивол также отказался от потенциального поединка с американцем мексиканского происхождения Дэвидом Бенавидесом, который после его отказа стал полноценным чемпионом по версии WBC.

Известный спортивный журналист Дэн Рафаэль связывает это с тем, что Дмитрий Бивол собирается провести третий поединок с Артуром Бетербиевым.

В октябре 2024-го боксеры провели бой за абсолютное чемпионство. Исход боя вышел неоднозначным. Решением большинства судей тогда победу одержал Артур Бетербиев, продлив свою серию без поражений до 21 матчей. Но организаторы и многие зрители считали иначе.

По мнению председателя Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейха, именно Дмитрий Бивол тогда выиграл бой. У него, как у организатора поединка, была возможность самостоятельно назначить матч-реванш. Этой опцией Турки воспользовался, организовав повторную встречу боксеров.

В феврале 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш боксеров, где Бивол одолел Битербиева.
Ссылка: https://24.kg./sport/325200/
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