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Спорт

Кыргызстанец стал чемпионом мира на турнире по стрельбе из лука в Турции

Кыргызстанец стал чемпионом мира по традиционной стрельбе из лука на турнире в Турции. Об этом сообщил представитель федерации лучников «Салбуурун».

С 25 по 30 мая в Стамбуле прошел 13-й чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука Fetih Kupası. Лучник из Кыргызстана Ынтымак Мурадил уулу, мастер спорта международного класса и представитель федерации «Салбуурун» завоевал золотую медаль в личной категории среди мужчин, опередив более 250 спортсменов, и выиграл 4 тысячи евро.

Отмечается, что в этом году в турнире участвовали более 700 спортсменов из более чем 40 стран.

Победа на чемпионате мирового уровня стала исторической для КР и укрепила авторитет республики на международной арене этноспорта.

Ссылка: https://24.kg./sport/331169/
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