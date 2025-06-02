Кыргызстанец стал чемпионом мира на турнире по стрельбе из лука в Турции

Кыргызстанец стал чемпионом мира по традиционной стрельбе из лука на турнире в Турции. Об этом сообщил представитель федерации лучников «Салбуурун».
С 25 по 30 мая в Стамбуле прошел 13-й чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука Fetih Kupası. Лучник из Кыргызстана Ынтымак Мурадил уулу, мастер спорта международного класса и представитель федерации «Салбуурун» завоевал золотую медаль в личной категории среди мужчин, опередив более 250 спортсменов, и выиграл 4 тысячи евро.
Отмечается, что в этом году в турнире участвовали более 700 спортсменов из более чем 40 стран.
Победа на чемпионате мирового уровня стала исторической для КР и укрепила авторитет республики на международной арене этноспорта.