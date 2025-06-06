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Спорт

Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с КНДР

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился матч девятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года между сборными Кыргызстана и КНДР. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях. 

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Гол в ворота соперника забил Гулжигит Алыкулов на 57-й минуте. Второй мяч оказался в воротах корейцев в результате автогола Сон-Хе Кима на 95-й минуте.

Напомним, первый матч между Кыргызстаном и КНДР 15 октября в Бишкеке завершился со счетом 1:0 в пользу нашей команды.

После восьми туров сборная КР с шестью очками занимала пятое место в турнирной таблице группы А.

Отметим, 10 июня наша сборная в Бишкеке примет команду ОАЭ.
Ссылка: https://24.kg./sport/331779/
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