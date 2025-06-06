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Спорт

Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана впервые за свою историю завоевала путевку на чемпионат мира по футболу. Вчера, 5 июня, в рамках третьего раунда квалификации в Азиатской конфедерации команда РУз сыграла вничью с соперниками из ОАЭ со счетом 0:0 в Абу-Даби.

СМИ
Фото СМИ. Сборная Узбекистана впервые за свою историю завоевала путевку на чемпионат мира по футболу

За сборную Узбекистана против ОАЭ выступали такие игроки, как Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Рома») и Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).

Благодаря этому результату сборная РУз набрала 18 очков и досрочно гарантировала себе как минимум второе место в группе А. Это место дает прямую путевку на финальную часть турнира, которая состоится в 2026 году.

Также из группы А напрямую вышла команда Ирана, набравшая 20 очков. В то же время сборная ОАЭ с 14 очками обеспечила себе участие в четвертом раунде квалификации.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдет на территории США, Канады и Мексики. Первый матч и церемония открытия состоятся в Мексике.
Ссылка: https://24.kg./sport/331788/
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