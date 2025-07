Кыргызская амазонка: путь лучницы Аиды Акматовой от цирка до рекордов Европы

Аида Акматова — удивительный пример воплощения кыргызской воительницы и живого наследия кочевой культуры. Ее арсенал не может не восхищать: мастерство в конной и традиционной стрельбе из лука, две собственные команды, внесение в Книгу рекордов Европы, серебро Всемирных игр кочевников и звание мастера спорта Кыргызстана.

В интервью 24.kg девушка рассказала о своем детстве в цирке, о том, как она заново училась ходить после падения с высоты и как прокладывает путь для молодых девушек, которым под силу стать достойными наследницами древнего мастерства.

— Расскажите о себе: откуда вы, где вы родились?

— Я сама кыргызка по национальности. Родилась в России, в Архангельской области в семье циркачей. Всю жизнь занимаюсь цирковым искусством и спортом. На данное время являюсь мастером спорта КР, рекордсменкой Книги рекордов Европы, обладателем многих призов многих международных фестивалей и конкурсов.

— Расскажите, как вы пришли в стрельбу из лука? Почему именно этот вид спорта?

— Я занимаюсь двумя видами стрельбы из лука: стрельба ногами и конная стрельба. Если брать именно показательные игры и стрельбу ногами, то родители тренировали меня с самого детства. Вместе мы выступали в цирке. В конную стрельбу я пришла в 2017 году после знакомства с главой Федерации «Салбуурун» Алмазбеком Акуновым.

— В 13 лет родители начали обучать меня стрельбе ногами. Но они не лучники, а гимнасты. Папа окончил Московское цирковое училище, а мама — мастер спорта по спортивной гимнастике.

— Как ваши родители-гимнасты смогли вас обучить стрельбе из лука, если они сами не умели?

— Годы тренировок. Это все навыки. Прежде чем я научилась стрелять, я испытала, наверное, сотню луков. Некоторые луки были тяжелые, некоторые с жесткой тетивой и обдирали пальцы до крови. У меня были кровавые мозоли, мои ноги испытали многое. Мой отец — мастер на все руки, мои луки, а также луки моих учениц изготавливает он. У него своя технология. Сейчас моим ученикам легче, они пришли на «готовый лук».

В цирке я начала выступать в возрасте 5 лет. Это были сольные и групповые номера. С 5 утра я занималась с родителями, с 7 до 9 у нас была хореография, с 9 до 13.00 — общая цирковая школа. После обеда у меня начиналась учеба. Приходя после школы, у меня была подкачка, к 10 часам я заканчивала уроки и ложилась спать. Практически каждый день был как день сурка. Но воскресенье — был мой день, куда бы я ни захотела, родители везде меня водили и давали отдохнуть.

Мое детство было сложным, но интересным. Я повидала много стран. Мы много и часто гастролировали, но тем не менее я усердно училась. Родители всегда говорили, что учеба должна быть на первом месте. Цирк не может оставаться в моей жизни навсегда, так как есть возрастные категории и мы не можем постоянно летать и выполнять определенные трюки. В Кыргызстане я получила два высших образования — в сфере юриспруденции и социально-культурного менеджмента, а также дополнительное педагогическое образование.

— Ваши одноклассники знали это, что вы приходите в школу после циркового училища?

— Да, знали. Я часто их приглашала. Однажды даже пригласила весь свой класс — 40 человек — вместе с директором и с учителями.

— Расскажите, какие были самые запоминающиеся моменты в вашей карьере?

Когда мы работали в Европе в 2001 году, в Чехии к нам пришли представители Книги рекордов Европы и предложили занести мой трюк с ногами в книгу рекордов. Это было неожиданно. Мне хотелось и плакать, и смеяться. Я не могла поверить, что такое возможно.

— Ваша самая главная победа?

— У меня был момент, когда мы работали в немецком цирке, и в 2007 я упала с высоты. У меня было полное раздробление левой пятки, проблемы с позвонками, открытый перелом руки, я перенесла четыре сложные операции. Но я не ушла в депрессию, а наоборот, собралась и начала себе внушать, что я встану, что у меня все получится. После этой травмы я стала с большим акцентом заниматься спортом, пришла в конную стрельбу и начала заниматься каскадерским искусством.

— Мы живем творчеством, искусством, вдохновляемся этим. Бывают моменты, когда болит тело или поднимается температура, но как говорится Show must go on, и мы выходим. Как только занавес открывается — как будто рукой снимает это все. Каждый наш шаг, будь то тренировка или выступление — это большой риск. Нам нужно каждый день работать над собой. Это не обычные тренировки через день или в неделю три раза, а это ежедневная работа над собой.

— Есть ли сложности в данном виде спорта — конной стрельбе?

— Да, в Бишкеке у нас нет своей конюшни, своих лошадей. В этом плане нам сложно. Мы арендуем лошадей, иногда приезжаем к знакомым и берем у них. В Кыргызстане немного потребительское отношение к животным. Я, например, не совсем одобряю такое отношение, так как животные все чувствуют. Особенно лошади. Они очень умные животные, все чувствуют, видят, слышат и понимают. Прежде чем начать тренировку, мы сначала наводим некий коннект: чистим, запрягаем лошадь, чтобы она чувствовала нас, а мы — ее.

— Как вы справляетесь с напряжением?

— Иногда по утрам или перед сном я медитирую. Для тренировок и соревнований терпение стоит на первом месте. Мы должны быть терпеливыми и добиваться тех целей, которые ставим перед собой. Наверное, было бы хорошо, чтобы каждый человек мог внутренне прокачивать себя. Физически прокачать себя мы можем себя очень быстро, но внутренне и духовно — это сложно.

Внутри я себя ассоциирую с героиней Мулан. Во мне дух настоящего воина. Иногда мне кажется, что я родилась не в то время. Аида Акматова

— Конечно, бывают. Вначале, когда была чуть помоложе, я очень болезненно относилась к поражениям, к промахам. У меня внутри все переворачивалось, как будто на этом свет закончился. Потом постепенно научилась себя контролировать. Каждый проигрыш — это шаг к следующей победе.

Бывают и падения, и взлеты — и это тоже нужно научиться принимать правильно, достойно и честно. Аида Акматова

Я раньше всегда думала о победе, и у меня было сильное напряжение. После соревнований я очень часто болела, бывало, два дня с температурой лежала. Сейчас я выхожу на поле с целью получить удовольствие — просто показать все, на что я способна.

— Как, по-вашему, развивается стрельба из лука в Кыргызстане?

— Раньше президент Федерации «Салбуурун» Алмаз Акунов продавал свой скот и на эти деньги проводил соревнования. У нас не было призового фонда, только медали и грамоты. Он поднял нашу федерацию, и мы его очень уважаем. Сегодня у нас есть помощь со стороны государства. Теперь в календарный план вносят определенные даты, когда проходят соревнования, и выделяется определенная сумма.

Недавно наш спортсмен среди 250 участников взял первое место на соревнованиях в Турции. В женской категории тоже были хорошие результаты: третье место привезла Асель Садырова. Если человеку создать все условия, то я более чем уверена, что Кыргызстан не отдаст золото никому. Потому что, даже не имея условий, мы показываем отличные результаты.

Мы не стреляем в животных — у нас мишени. Соревнования обычно проходят в горах, на Иссык-Куле и занимают целый день. Мы как настоящие кочевники — весь день под открытым небом. Аида Акматова

Я являюсь координатором конной стрельбы в КР. В прошлом году мы ездили на чемпионат Азии и вынесли конную стрельбу Кыргызстана в Азиатскую международную ассоциацию конных лучников. В этом году Федерация «Салбуурун» присоединилась к Всемирной конной ассоциации.

— Вы или ваши ученики выступают в цирке?

— Сейчас мы не работаем в государственной цирковой структуре, ушли в частный порядок, потому что наша идеология не совпадает с нынешним руководством. Мы сотрудничаем с госпроектами: недавно в спектакле «Раймалы и Бегимай» участвовали мои ученики.

— Тяжело обучать детей, подростков стрельбе из лука?

— Да, очень тяжело. У каждого свой характер, особенно у детей. Нужно по-другому. Я читаю много детской психологии, потому что тренер должен уметь находить подход к каждому. Особенно если дети маленькие — надо в игровой форме, где-то мягче, где-то строже.

— Вы представляете кого-нибудь на месте мишени?

— Нет, у меня нет врагов. Я не представляю ни людей, ни животных — мне их жалко. Я очень доброжелательный человек.

— Вас когда-нибудь спрашивали, умеете ли вы стрелять в яблоко на голове, как Робин Гуд?

— Да, спрашивали. Я сама не пробовала, но всегда отвечаю: давайте попробуем. (смеется)