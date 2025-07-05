Из любителя в профессионалы: боксер Мунарбек Сейитбек уулу готовится к бою

Имя Мунарбека Сейитбек уулу стало широко известным кыргызстанцам во время Олимпиады в Париже, в ходе которой он завоевал серебряную медаль по боксу в весовой категории до 57 килограммов, став первым в истории кыргызского бокса, кто получил медаль Игр. До этого он стал первым призером чемпионата мира по боксу среди мужчин от Кыргызстана, получив бронзовую медаль.

Сейчас боксер готовится к своему профессиональному дебюту, который состоится 20 июля в «Бишкек Арене». Международный вечер бокса организовывает японская промоутерская компания SAIKOU LUSH. Центральным событием мероприятия станет бой Мунарбека Сейитбек уулу, который впервые выйдет на профессиональный ринг.

Мунарбек Сейитбек уулу рассказал 24.kg о том, как проходит подготовка.

— Как проходит ваша подготовка? Какие есть отличия от любительского бокса?

— Подготовка идет интенсивно. Отличий много. В любителях ты боксируешь три раунда — все быстро, акцент на скорость и точность. В профессиональном боксе совсем другая история. Здесь важны контроль темпа, работа по корпусу, выдержка. Мы много внимания уделяем защите, работе в ближнем бою, восстановлению между раундами. Еще одно отличие в том, что у тебя один соперник и ты целенаправленно готовишься к этому бою.

— Есть ли у вас особая диета или режим питания во время подготовки к бою?

— Конечно. Мы следим за весом, балансом белков, углеводов и жиров. Мы ограничиваем мучное, сладкое и сахар в чистом виде, также употребляем минимум соли.

— Насколько хорошо вы смогли изучить вашего соперника?

Мой соперник — Коннрад Серуенге из Уганды, у которого в активе девять побед и пять поражений. Я посмотрел пару его боев.

В профессиональном боксе ты должен уметь адаптироваться, но знание соперника — это преимущество. Я изучил его манеру ведения боя. Могу сказать, что мой соперник делает акцент на нокауте.

— Что для вас важнее — физическая форма или психологическая готовность?

— В боксе и в целом в спорте оба компонента очень важны. Каждый боксер должен быть готов к поединку как физически, так и морально. Если ты готов физически, но слаб морально — это может быть причиной проигрыша. Поэтому психологическая сила тоже играет важную роль. Прежде чем выходить на ринг, боец морально должен быть уверен в себе.

— Кто ваш кумир или пример для подражания в боксе?

— Честно говоря, я не смотрю бокс, поэтому кумира у меня нет, но я считаю, что у каждого есть чему поучиться.

— Какие цели вы ставите перед собой на ближайшие 2–3 года?

— Могу сказать только то, что будет Олимпиада. Я также буду участвовать в любительском боксе. Будем готовиться и уверенно идти к цели.

С детства у меня есть мечта завоевать Олимпийское золото. В ближайшие годы хочу ее осуществить. Все по воле Всевышнего.