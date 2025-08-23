17:06
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Спорт

Кубок CAFA. Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу

Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу. Напомним, национальная сборная страны готовится к участию в Кубке CAFA, который пройдет в августе – сентябре в Узбекистане и Таджикистане.

Нашу команду к турниру будет готовить временный тренер Урмат Абдукаимов. Он огласил список из 28 игроков, которые вошли в расширенный состав команды.

Тренерский штаб национальной сборной КР:

  • главный тренер — Урмат Абдукаимов;
  • ассистенты тренера — Павел Сидоренко и Нодирбек Мамадалиев;
  • тренер вратарей — Кирилл Прядкин;
  • врач — Арзымат Борбиев;
  • массажисты — Эрбол Идрысов и Дастан Завыдынов;
  • менеджер — Азат Мурзашев;
  • администратор — Максим Есин;
  • аналитик — Эржигит Акаев;
  • видеограф — Темирлан Замир уулу;
  • медиаофицер — Нурсултан Оторбаев.

Кубок CAFA (CAFA Nations Cup) — международный турнир по футболу, участники которого являются членами Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА). Турнир проходит ежегодно.

Кубок CAFA 2025 — второй этап Кубка наций CAFA, международного чемпионата Центральной Азии по футболу среди мужчин. Соревнование запланировано на период с 29 августа по 8 сентября 2025 года в Таджикистане и Узбекистане. В турнире примут участие 8 команд, разделенных на две группы:

  • А: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Оман.
  • B: Таджикистан, Иран, Афганистан и Индия (заменила Малайзию в группе B).

Первый Кубок CAFA состоялся в 2023 году: в нем участвовали сборные Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Омана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сборная России тогда отказалась от участия в соревнованиях.
Ссылка: https://24.kg./sport/340714/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Легенда мирового футбола Христо Стоичков посетил Кыргызстан
Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла казахстанский «Кайрат»
Матчи группового этапа Лиги вызова АФК по футболу пройдут в Кыргызстане
Впервые в истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Лига вызова Азии по футболу. Команды из Кыргызстана вышли в групповой этап
Отбор на Кубок Азии (U 20). Футболистки из Кыргызстана проиграли Гонконгу
Кубок мира 2025 U-17 в Марокко будут обслуживать две судьи из Кыргызстана
Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарищеский матч с Бахрейном
Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с Бахрейном
Лига чемпионов АФК. Расписание игр футболисток из Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;штаб &laquo;Барселоны&raquo; включен главный тренер сборной Кыргызстана по&nbsp;футзалу В штаб «Барселоны» включен главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу
Волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в&nbsp;чемпионате мира Волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в чемпионате мира
Юношеская сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу обыграла казахстанский &laquo;Кайрат&raquo; Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла казахстанский «Кайрат»
В&nbsp;США на&nbsp;кукурузном поле построили лабиринт в&nbsp;честь рекорда Александра Овечкина В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рекорда Александра Овечкина
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
23 августа, суббота
17:05
Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Bea...
16:39
Операция по спасению Натальи Наговициной прекращена — МЧС Кыргызстана
16:33
В Нарыне планируют построить здание группы семейных врачей № 5
16:13
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
16:06
Мы их выявим. Камчыбек Ташиев о видео, ставшим мемом в интернете