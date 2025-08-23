Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев одержал свою первую победу на турнире UFC

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев (9-1) одержал свою первую победу на турнире UFC Fight Night, который проходит в Шанхае (Китай). Об этом в соцсетях сообщила лига Octagon.
Его соперником стал боец из Казахстана Диар Нургожай.
А первом раунде Уран Сатыбалдиев сразу точно попал по сопернику и уложил его. Спустя полторы минуты наш боец отправил оппонента в нокдаун, после чего перешел в партер.
После незавершенного приема казахстанцу удалось вырваться. Однако соперник использовал удушающий прием и Диар Нургожай сдался.
Первый раунд боя длился 2 минуты 15 секунд.
Это первая победа Урана Сатыбалдиев в UFC.