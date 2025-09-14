Кыргызстанцы завоевали две бронзы молодежного чемпионата Азии по дзюдо

Кыргызстанцы завоевали две медали молодежного чемпионата Азии по дзюдо в Индонезии. Об этом сообщает Кыргызская федерация дзюдо.

Фото Кыргызской федерации дзюдо. Дзюдоист Адис Орозмаматов завоевал бронзу

Турнир среди спортсменов не старше 21 года стартовал в городе Джакарта.

В первый день соревнований разыграно семь комплектов медалей среди мужчин и женщин. На татами вышли девять спортсменов нашей страны.

Адис Орозмаматов (до 66 килограммов) и Жанар Жолдошева (до 57 килограммов) завоевали бронзовые медали.

Встречи среди молодежи проходят 13-14 сентября. В чемпионате принимают участие 37 наших дзюдоистов: кадеты (до 18 лет) — 20 человек, молодежь — 17.