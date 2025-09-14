10:08
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Спорт

У Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзу чемпионата мира по борьбе

У кыргызстанца Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Он выступает в весовой категории до 70 килограммов, стартовав 13 сентября со стадии 1/16 финала.

UWW
Фото UWW. У Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзу чемпионата мира по борьбе в Хорватии

Наш борец стартовал с победы, досрочно одолев соперника из Чили Хорхе Франко Гатика Хинриксен. Однако в следующей схватке он оказался слабее лидера мирового рейтинга из Японии Йосиносукэ Аояги, проиграв ему со счетом 0:11.

Японский спортсмен вышел в финал, и у Эрназара Акматалиева появился шанс в борьбе за бронзу.

Сегодня в первом раунде утешительного турнира кыргызстанец встретился на ковре в Исмаилом Мусукаевым из Венгрии, которому проиграл на Олимпиаде в Париже. Он смог взять реванш, одержав досрочную победу со счетом 14:4.

В финале представитель КР будет бороться за третье место. Его соперником станет спортсмен из Армении Арман Андреасян.

Напомним, весной 2025 года Эрназар Акматалиев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе.
Ссылка: https://24.kg./sport/343453/
просмотров: 2528
Версия для печати
Материалы по теме
Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Эрназар Акматалиев — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Орозобек Токтомамбетов на чемпионате мира по борьбе стартовал с победы
Бекзат Алмаз уулу одержал вторую победу на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в финал
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кайыркуль Шаршебаева завоевала бронзу
Жанторо Мирзалиев вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира по борьбе
Кайыркуль Шаршебаева будет бороться за бронзу чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанец Адилет Акылбеков завоевал серебро чемпионата мира по борьбе (U 20)
Популярные новости
Криштиану Роналду получил награду &laquo;Лучший футболист всех времен&raquo; Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
Алайская команда выиграла турнир по&nbsp;кок-бору в&nbsp;честь 225-летия Алымбека датки Алайская команда выиграла турнир по кок-бору в честь 225-летия Алымбека датки
Эрназар Акматалиев стартовал с&nbsp;победы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Бизнес
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
15 сентября, понедельник
10:08
Строительство конгресс-холла возле «Ынтымак Ордо» в Бишкеке показали на видео Строительство конгресс-холла возле «Ынтымак Ордо» в Биш...
10:00
Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом
09:44
В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию
09:44
В Турции оппозиция снова вышла на массовые акции протеста
09:35
Пьяный водитель заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года»