У кыргызстанца Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Он выступает в весовой категории до 70 килограммов, стартовав 13 сентября со стадии 1/16 финала.

Фото UWW. У Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзу чемпионата мира по борьбе в Хорватии

Наш борец стартовал с победы, досрочно одолев соперника из Чили Хорхе Франко Гатика Хинриксен. Однако в следующей схватке он оказался слабее лидера мирового рейтинга из Японии Йосиносукэ Аояги, проиграв ему со счетом 0:11.

Японский спортсмен вышел в финал, и у Эрназара Акматалиева появился шанс в борьбе за бронзу.

Сегодня в первом раунде утешительного турнира кыргызстанец встретился на ковре в Исмаилом Мусукаевым из Венгрии, которому проиграл на Олимпиаде в Париже. Он смог взять реванш, одержав досрочную победу со счетом 14:4.

В финале представитель КР будет бороться за третье место. Его соперником станет спортсмен из Армении Арман Андреасян.

Напомним, весной 2025 года Эрназар Акматалиев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе.