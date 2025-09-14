10:08
Спорт

Бекзат Алмаз уулу одержал вторую победу на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу одержал вторую победу на чемпионате мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

UWW
Фото UWW

Он выступает в весовой категории до 57 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

Спортсмен досрочно победил канадца Гаретта Аустина Саундерса со счетом 11:0. В 1/8 финала Бекзат Алмаз уулу оказался сильнее борца из Японии Рина Сакамото.

Наш представитель вышел в четвертьфинал, где его соперником станет победитель схватки Владимир Егоров (Македония) — Хусейн Альбехадилалборс (Ирак).
