Посол самбо в мире Федор Емельяненко прибыл в Бишкек

В Бишкеке посол самбо в мире, боец ММА Федор Емельяненко принял участие в пресс-конференции, приуроченной к чемпионату мира.

По словам главы Государственного агентства физической культуры и спорта Кыргызстана Казыбека Молдажиева, самбо является одним из приоритетных видов в республике.

Он добавил, что посетить турнир зрители не смогут, но будут трансляции в прямом эфире.

Федор Емельяненко высоко оценил уровень подготовки кыргызстанских самбистов, но добавил, что им не всегда хватает настойчивости в финальных поединках. Он также отметил возможность тренировочных сборов на Иссык-Куле.

«От чемпионата я ожидаю красивых, честных и чистых поединков», — сказал спортсмен.

Напомним, 7-9 ноября в Бишкеке состоится чемпионат мира по самбо, который соберет сильнейших спортсменов мира и пройдет в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для незрячих в классе SVI-1. Будет разыгран 31 комплект медалей.