Спорт

Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зональном чемпионате Азии

Женская сборная Кыргызстана по волейболу стала победителем зонального чемпионата Азии среди молодежных команд. Об этом сообщает федерация этого вида спорта.

Чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) среди спортсменок не старше 19 лет прошел в городе Коломбо (Шри-Ланка) 4-9 ноября.

Кыргызстанки провели пять матчей, выиграли четырех из них и заняли первое место.

По итогам турнира Райана Баяманова признана лучшим диагональным игроком, Перизат Айтбекова получила награду лучшего связующего, а Сайкал Амиракулова стала лучшим центральным блокирующим.

Сайкал Амиракулова также была признана лучшим игроком турнира.
