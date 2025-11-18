Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности

Акжол Махмудов выиграл золотую медаль на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Наш соотечественник выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов и стартовал со стадии 1/8 финала.

Сначала он победил представителя Туниса, а затем был сильнее борца из Египта. В поединке за выход в финал в упорной борьбе вырвал победу у иранца, выступающего за Катар.

В финальной схватке Акжол Махмудов встретился на ковре с еще одним представителем Ирана. Он одержал победу на туше и выиграл. Это золото стало первым для Кыргызстана на этой Исламиаде.

Еще один борец Асан Жанышов завоевал бронзу. В поединке за нее кыргызстанец боролся против Ислама Аббасова из Азербайджана и смог победить его со счетом 9:0.

Спортсмен Раззак Бейшекеев также стал обладателем бронзы. Наш соотечественник разгромил борца из Афганистана.