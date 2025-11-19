В городе Ош завершился Кубок мира по горному туризму

В Оше прошел первый в истории страны Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Команда из Кыргызстана, сформированная лишь в этом году, заняла второе общекомандное место, уступив лидерам из сборной России.

«Это особенно ценно, учитывая, что нашей молодой команде противостояли опытные соперники, мастера спорта, многократные победители мировых чемпионатов. Ребята не просто выдержали напряженную борьбу, но и получили бесценный международный опыт, заявив о высоком потенциале кыргызских спортсменов-горников», — отметили в муниципалитете.

Одним из важных результатов соревнований стало создание современной и безопасной скальной дистанции в Оше. Благодаря установленным в большом количестве стационарным точкам страховки, гора Керме-Тоо теперь на постоянной основе может стать центром подготовки для туристов, альпинистов и скалолазов, а также учебным полигоном для тренировки спасателей и силовиков.