Футбольный клуб «Худжанд» не стал продлевать контракт с Александром Крестининым

Футбольный клуб «Худжанд» не стал продлевать контракт с бывшим главным тренером сборной Кыргызстана Александром Крестининым. Об этом сообщает Sports.tj.

Таджикистанский клуб снова в поиске тренера.

Читайте по теме Александр Крестинин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Барс»

Срок контракта истек, и стороны решили не продлевать соглашение. Отмечается, что опытный российский специалист покидает команду спустя несколько месяцев работы, а клуб вновь остается без наставника — уже в восьмой раз за последние восемь сезонов.

Фото из интернета

Напомним, Александр Крестинин почти 10 лет был главным тренером сборной Кыргызстана. Затем он возглавлял футбольный клуб «Барс» из Каракола.