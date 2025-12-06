16:45
Спорт

Дональд Трамп получил премию «Золотой глобус» от ФИФА

Президент США стал первым обладателем «Премии мира» ФИФА. Награду ему вручили в ходе церемонии жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне. Об этом сообщает Евроспорт.

Перед началом самой жеребьевки зрителям показали ролик, в котором рассказали о роли Трампа в окончании военных конфликтов и упомянули его усилия по достижению мира между Россией и Украиной.

Трамп назвал эту премию одной из великих почестей своей жизни и поблагодарил свою семью и супругу Меланию. Премию учредили всего месяц назад, 5 ноября — незадолго до этого Трамп не смог получить Нобелевскую премию мира, на получение которой он долгое время рассчитывал.
