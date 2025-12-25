В Бишкеке проходит международный турнир по тяжелой атлетике

В Бишкеке с 24 по 26 декабря проходит XXXVII Международный турнир по тяжелой атлетике. Как сообщили в Федерации тяжелой атлетики, он посвящен 45-летию победы Каныбека Осмоналиева на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Соревнования проходят в разных весовых категориях среди мужчин и женщин. Всего в них принимает участие 141 спортсмен из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Каныбек Осмоналиев также принял участие в церемонии открытия турнира.